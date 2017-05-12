Василий Степанов рассказал всю правду о своем падении из окна

Около месяца назад Василий Степанов выпал из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже. Он получил множественные переломы и ушибы, но за медицинской помощью обратился к работникам скорой помощи лишь спустя пару дней. Врачи обратили внимание на странное поведение артиста и вызвали специальную бригаду.

После этого случая молодого человека поместили в психиатрическую клинику. Недавно Василий рассказал всю правду о своем падении.

«Спасал кошку, она ползала по карнизу третьего этажа. Спустился со своего пятого и хотел ее вытащить оттуда, но не удалось. В результате получил перелом ноги и руки. Если бы падал с пятого этажа, то, наверное, все бы не закончилось хорошо… — говорит Степанов. — Сложно сказать, что пережил за те секунды, когда падал. Помню, что очнулся на земле, почувствовал боль в руке, ноге. Конечно, двигаться не мог. Меня увидели люди, которые были на улице и вызвали скорую помощь. Дома никого не было: брат работал, а мама уехала».