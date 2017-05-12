Альфа-банк в майские праздники зафиксировал всплеск мошенничества в отношении клиентов Avito

Альфа-банк в период майских праздников зафиксировал мошеннические действия в отношении клиентов службы онлайн-объявлений «Авито.ру», сообщил RNS через пресс-службу банка директор мониторинга электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев . Под видом покупателей злоумышленники списывали средства со счетов реальных продавцов, разместивших подлинные объявления.

«В период майских праздников можно отметить увеличение попыток мошенничества в каналах дистанционно-банковского обслуживания для физических лиц и мошеннических операций переводов с карты на карту (примерно в полтора раза). В основном это связано не с хакерской активностью, а социальной инженерией, и в большинстве случаев мошенничество коснулось пользователей ресурса “Авито.ру”, которые размещали на нем объявления о продаже чего-либо, а мошенники под видом/предлогом перевода предоплаты на самом деле списывали средства с введенных в заблуждение "продавцов" на свои подставные карты с последующим обналичиванием в банкоматах», — сказал он.

По словам Голенищева, активность мошенников может быть связана с тем, что в период майских праздников у пользователей появилось больше свободного времени для активности в интернете, в том числе на ресурсе «Авито.ру».

Сам сервис онлайн-объявлений всплеска мошенничества не фиксировал, но отмечает – такую активность могут заметить банки, обслуживающие карты.

«В период майских праздников увеличения случаев мошенничества на Avito не зафиксировано. Вероятно, информация о всплеске активности недобросовестных пользователей связана с деятельностью операторов, обслуживающих транзакции», — сказал RNS представитель Avito.

По его словам, для перевода денежных средств покупателю достаточно знать номер карты, отпечатанный на ее лицевой стороне, а для банковского перевода — номер карты и имя владельца. Остальная информация — срок действия карты, пин-код, CVC-код, пароли от «мобильного банка», а также приходящие по SMS коды — являются личной информацией продавца.

«В случае, если “покупатель” просит уточнить данные для перечисления предоплаты, лучше отказаться от сделки», — подвел итог представитель «Авито.ру».