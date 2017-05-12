В центре Рима прогремел взрыв

Утром в пятницу, 12 мая, в центральной части Рима на улице Авентино прогремел взрыв. Об этом сообщает RaiNews24.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Один из автомобилей, припаркованных на улице, получил повреждения.

Полицейские уже обнаружили две бомбы, оставленные рядом с машинами у здания почтамта . «Ситуация находится под контролем. В настоящее время мы не исключаем ни одну из возможных версий случившегося», - заявил телеканалу представитель полиции. По его словам, бомбы могли прийти по почте.

На месте происшествия сейчас находятся пожарные, полицейские и саперы. Улица оцеплена.