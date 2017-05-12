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В центре Рима прогремел взрыв

В центре Рима прогремел взрыв
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Утром в пятницу, 12 мая, в центральной части Рима на улице Авентино прогремел взрыв. Об этом сообщает RaiNews24.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Один из автомобилей, припаркованных на улице, получил повреждения.
Полицейские уже обнаружили две бомбы, оставленные рядом с машинами у здания почтамта. «Ситуация находится под контролем. В настоящее время мы не исключаем ни одну из возможных версий случившегося», - заявил телеканалу представитель полиции. По его словам, бомбы могли прийти по почте.
На месте происшествия сейчас находятся пожарные, полицейские и саперы. Улица оцеплена.
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