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Суд подтвердил приговор Маре Багдасарян
Савеловский суд Москвы в пятницу признал законным приговор стритрейсерше и участнице гонок на Gelandewagen Маре Багдасарян, которая ранее ыбла приговорена к исправительным работам за подделку больничного листа.
"Постановление мирового судьи судебного участка 77 района Сокол оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Гасинова - без удовлетворения ", - огласил решение судья Дмитрий Макаренков.
Слушание прошло в отсутствие Багдасарян, так как она, по сообщению представителей, находится на лечении после операции.
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