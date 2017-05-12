Суд подтвердил приговор Маре Багдасарян

Савеловский суд Москвы в пятницу признал законным приговор стритрейсерше и участнице гонок на Gelandewagen Маре Багдасарян, которая ранее ыбла приговорена к исправительным работам за подделку больничного листа.

"Постановление мирового судьи судебного участка 77 района Сокол оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Гасинова - без удовлетворения ", - огласил решение судья Дмитрий Макаренков.

Слушание прошло в отсутствие Багдасарян, так как она, по сообщению представителей, находится на лечении после операции.