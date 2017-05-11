Футбольные фанаты устроили массовую драку в Новой Москве

В Новой Москве в ночь на 7 мая произошла массовая драка между болельщиками футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА. Об этом сообщает паблик Mash! в соцсети «ВКонтакте».

По данным Mash!, в результате драки погиб один фанат. Всего в потасовке принимали участие 15 человек.

Один из участников драки попал в больницу.

Из сообщения паблика следует, что в конфликте также принимали участие девушки. После драки фанаты скрылись с места происшествия на автомобиле «Жигули» с наклейкой «Мамин дрифтер». Именно благодаря этой наклейке полицейским удалось найти фанатов, отмечает Mash!. Позже вину за убийство на себя взял болельщик ЦСКА.