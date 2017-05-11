Главные события у вас в почте
Футбольные фанаты устроили массовую драку в Новой Москве
В Новой Москве в ночь на 7 мая произошла массовая драка между болельщиками футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА. Об этом сообщает паблик Mash! в соцсети «ВКонтакте».
По данным Mash!, в результате драки погиб один фанат. Всего в потасовке принимали участие 15 человек.
Один из участников драки попал в больницу.
Из сообщения паблика следует, что в конфликте также принимали участие девушки. После драки фанаты скрылись с места происшествия на автомобиле «Жигули» с наклейкой «Мамин дрифтер». Именно благодаря этой наклейке полицейским удалось найти фанатов, отмечает Mash!. Позже вину за убийство на себя взял болельщик ЦСКА.
Седьмого мая, за три тура до конца первенства, московский «Спартак» впервые за 16 лет гарантировал себе титул чемпиона России по футболу. В турнирной таблице команда Массимо Карреры опередила клуб ЦСКА, занимающий второе место, на десять очков (63 очка против 53).
Оставить комментарий