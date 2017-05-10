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Скончался кинокритик Даниил Дондурей

Об этом заявил режиссер Виталий Манский.
«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются. У нас с Наташей куплены билеты, мы через два дня должны были вылететь к Дане в Израиль, у Дани 19 мая день рождения... Эти фото я сделал прошлой осенью, когда специально пригласил Даню на пару дней до начала Артдокфеста в Риге, что бы его познакомить с Далай Ламой. Сам я не верю в реинкарна́цию, но зная про Данину болезнь готов был поверить во что угодно. Прощай друг!», — написал он в своем Facebook.
Даниил Дондурей — кинокритик, культуролог, с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание помимо кино стало уделять внимание телевидению, интернету и современному искусству, а также стало публиковать больше аналитических материалов. Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам.
Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует.
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Совет по правам человека
Даниил Дондурей Виталий Манский

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