Скончался кинокритик Даниил Дондурей

«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей , (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются. У нас с Наташей куплены билеты, мы через два дня должны были вылететь к Дане в Израиль, у Дани 19 мая день рождения... Эти фото я сделал прошлой осенью, когда специально пригласил Даню на пару дней до начала Артдокфеста в Риге, что бы его познакомить с Далай Ламой. Сам я не верю в реинкарна́цию, но зная про Данину болезнь готов был поверить во что угодно. Прощай друг!», — написал он в своем Facebook.

Даниил Дондурей — кинокритик, культуролог, с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание помимо кино стало уделять внимание телевидению, интернету и современному искусству, а также стало публиковать больше аналитических материалов. Дондурей входил в президентский Совет по правам человека , возглавлял профильную комиссию по культурным правам.

Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует.