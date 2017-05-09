Навальному провели операцию на правом глазе

"Нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию", - написал он.

Навальный также опубликовал фото после операции.

"Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться", - отметил глава ФБК.

По его словам, зрение будет восстанавливаться несколько месяцев и пока что правым глазом он видит только первую строчку.

"На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии", - в шутку заметил оппозиционер.

Ранее близкие к оппозиционеру источники сообщили "Газете.Ru" , что Алексей Навальный отправился на обследование в Барселону вместе с женой.

По словам одного из источников, он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве.

Днем 27 апреля на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза.