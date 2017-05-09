Радикалы напали на "Полк Победы" в Запорожье из-за красного флага. Как сообщают украинские СМИ, радикалам не понравилась коммунистическая символика.

В ходе празднования 72-ой годовщины победы во Второй мировой войне ветераны и их близкие шествовали с советскими флагами и георгиевскими ленточками, что вызвало ярость у активистов. Один из представителей радикально настроенной молодежи вырвал из рук пожилого участника акции красный флаг и спрятал его в соседнем дворе.

Некоторые волонтеры стали вырывать у частников шествия ленточки, из-за чего началась потасовка.

Как минимум один участник провокации задержан полицией, передает "РИА-Украина".

Отмечается, что с обеих сторон в столкновениях в целом принимают участие около 500 человек. Между ними происходит песенное "соревнования": проукраинские активисты поют гимн Украины, участники акции "Полк победы" – советские песни.