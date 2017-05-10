Похитители ребенка в Ростовской области могут быть причастны к убийству

Арестованные по подозрению в похищении ребенка в Ростовской области многодетные родители подозреваются в убийстве одного из своих приемных сыновей. По данным следствия, это произошло в прошлом году.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, у похитителей на воспитании находятся пятеро несовершеннолетних детей, из которых четверо приемные. В сентябре 2016 года один из их приемных детей бесследно исчез — четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал. При этом, как установили следователи, в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие месяцы никто не обращался – опекуны исправно получали причитающиеся выплаты, чем и вызвали подозрения.

В настоящее время арестованные допрашиваются по обстоятельствам смерти приемного ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

10 мая Морозовский районный суд в Ростовской области арестовал двух супругов, задержанных по подозрению в похищении трехлетнего ребенка. По версии следствия, подозреваемые решили похитить мальчика, который им понравился: распылили в лицо бабушке ребенка газ из баллончика и, схватив ребенка, на автомобиле выехали в Волгоградскую область. В понедельник похищенный мальчик был найден живым и здоровым. Похитители задержаны. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области.