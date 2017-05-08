В Чикаго неизвестные открыли огонь по траурной церемонии

По меньшей мере два человека погибли, восемь получили ранения после того, как неизвестные открыли огонь по участникам мемориальной церемонии в американском Чикаго, передает телеканал CNN

Пострадавшие собрались в воскресенье вечером, чтобы почтить память человека, убитого в тот же день в ходе бандитских разборок. Полиция сообщила, что двое мужчин открыли огонь из винтовок по процессии.

Представитель местной полиции Энтони Гульельми заявил, что правоохранители рассматривают произошедший инцидент как месть за убийство какого-то другого члена банды, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс