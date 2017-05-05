Ветеранам на Урале ко Дню Победы подарили просроченный майонез

В Екатеринбурге ветеранам в качестве поздравления к наступающему Дню Победы подарили просроченный майонез. Сообщения об ужасающем инциденте появились в местных средствах массовой информации, после чего ими заинтересовались в Следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области.

Как рассказали в пресс службе ведомства, идет проверка информации о том, что 4 мая ветерана труда и труженицу тыла пригласили на предприятие, где она раньше работала, и подарили 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса, все они, по сообщениям СМИ, оказались просроченными.

Следователями организована доследственная проверка в ходе которой будут выясняться все обстоятельства указанного происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.