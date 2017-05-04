Навальный почти ослеп

Оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге рассказал, что его зрение сильно ухудшилось, но остаются шансы на выздоровление.

"Вчерашний замер показал у меня 15% зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить", - написал Навальный.

Оппозиционер также заявил, что смог получить загранпаспорт и теперь отправится на лечение за границу.