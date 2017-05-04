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Навальный почти ослеп
Оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге рассказал, что его зрение сильно ухудшилось, но остаются шансы на выздоровление.
"Вчерашний замер показал у меня 15% зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить", - написал Навальный.
Оппозиционер также заявил, что смог получить загранпаспорт и теперь отправится на лечение за границу.
27 апреля возле Центра международной торговли в Москве неизвестный плеснул Навальному в лицо зеленкой. В больнице ему поставили диагноз «Химический ожог глаза». По словам оппозиционера, уголовное дело по данному факту полиция возбуждать не стала.
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