Экс-жена Вороненкова оставила Максакову без квартир и денег

Родители Вороненковой стали собственниками двух квартир на Тверской улице общей стоимостью в 500 миллионов рублей, квартиры в ЖК "Дом в Сокольниках (40 млн рублей), квартиры на улице Пырьева в элитном районе Раменки (60 млн рублей). Они также выручили 100 миллионов рублей от продажи двух квартир в Варсонофьевском переулке и на Первомайской улице.

Ранее сообщалось, что жена убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова осталась после смерти мужа без наследства. Незадолго до своей гибели Вороненков почти всю свою недвижимость оформил на первую жену Юлию и их общих детей, так как боялся конфискации имущества.

Стоимость домов, квартир и земельных участков погибшего оценивается примерно в миллиард рублей.

При этом Максакова остается хозяйкой своих домов и квартир, которые она купила еще до замужества. Также ей принадлежат апартаменты в башне "Москва-Сити", которые ей подарил Вороненков.