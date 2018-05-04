Одного из пропавших в горах в Сочи туристов нашли живым

Турист, пропавший в среду в Сочи в районе горы Сахарная, найден живым, поиски второго туриста продолжаются в районе хребта Алек, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России

Со 2 мая спасатели Сочи вели поиски двух туристов, один из которых потерялся на хребте Алек, второй — в районе горы Сахарная. По сообщению ведомства, 4 мая в 05.40 в спасательный отряд позвонила мать молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная, и сообщила, что ее сын найден, с ним все в порядке.

"Рано утром 18-летний парень встретил туристов, которые находились неподалеку от вершины горы, и попросил телефон, чтобы позвонить родным. Туристы рассказали молодому человеку, что его ищут спасатели и сопроводили к базовому лагерю", — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что парень находится в удовлетворительном состоянии, видимых травм и повреждений у него нет. На данный момент группа спасателей вместе с туристом начинают переход из горно-лесной местности в городскую черту.

Поиски второго туриста, упавшего в обрыв на одном из горных склонов в районе хребта Алек, продолжаются.