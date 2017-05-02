В Москве обокрали Porshe Cayenne Регины Паниной, жены экс-защитника ХК "Ак Барс", сообщает Life

Автомобиль Паниной был припаркован на Олимпийском проспекте. Панина сообщила полиции, что из машины пропали две сумки марки Луи Виттон, два планшета iPad, а также вещи и документы. Издание также сообщает , что из автомобиля были украдены личные документы другого хоккеиста - 25-летнего Кирилла Черных , игрока ХК "Химик".

Панина была признана виновной в совершении ДТП, в котором в 2009 году погибла супружеская пара. Автомобиль Паниной врезался в ВАЗ-21140, сама виновница ДТП получила ушиб стопы. Панину осудили на четыре года, но исполнение приговора было отложено до совершеннолетия её ребёнка.