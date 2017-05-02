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В Москве обокрали устроившую смертельное ДТП жену игрока "Ак Барса"
Фото: instagram.com/panin_57
В Москве обокрали Porshe Cayenne Регины Паниной, жены экс-защитника ХК "Ак Барс", сообщает Life.
Автомобиль Паниной был припаркован на Олимпийском проспекте. Панина сообщила полиции, что из машины пропали две сумки марки Луи Виттон, два планшета iPad, а также вещи и документы. Издание также сообщает, что из автомобиля были украдены личные документы другого хоккеиста - 25-летнего Кирилла Черных, игрока ХК "Химик".
Панина была признана виновной в совершении ДТП, в котором в 2009 году погибла супружеская пара. Автомобиль Паниной врезался в ВАЗ-21140, сама виновница ДТП получила ушиб стопы. Панину осудили на четыре года, но исполнение приговора было отложено до совершеннолетия её ребёнка.
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