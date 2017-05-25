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СМИ сообщили о бомбе в жилом доме на западе Москвы

Бомба обнаружена в жилом доме в Москве
Фото:
Жильцов дома на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Здание расположено по адресу Новопеределкинская улица, 14, строение 1. Собеседник агентства отметил, что, предположительно, в одной из квартир дома обнаружена готовая к использованию бомба.
Прилегающая к дому территория оцеплена. На месте находятся силовики, передает РЕН ТВ.
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РЕН ТВ
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