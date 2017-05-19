В Венесуэле автомобиль насмерть сбил помогавшего активистам медика

В Венесуэле во время акции протеста автомобиль насмерть сбил медика, оказывавшего помощь манифестантам. Об этом пишет газета El Nacional.

Сообщается, что инцидент произошел 18 мая в городе Маракайбо в штате Сулия.

24-летний Пол Морено помогал нескольким участникам акции протеста, пострадавшим от слезоточивого газа, когда на него наехал бронированный автомобиль без номеров.

По последним данным, виновные пока не установлены.

Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэле был убит племянник известного дизайнера и модельера Каролины Эрреры.