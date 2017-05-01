Пассажиры падения в воздушную яму: повсюду кровь, пассажиров подбрасывало до потолка

В Больнице Бангкока остаются 12 человек, получивших различные травмы из-за турбулентности на рейсе "Аэрофлота" . Борт попал в воздушную яму. Двоим из них требуются операции. Об этом сообщили в российском посольстве в Таиланде. Очевидец произошедшего снял видео момента ЧП.

По последним данным, в ЧП с лайнером Москва-Бангкок ранены 27 россиян. 11 из них уже выписаны из больницы. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов . Сейчас медики готовят еще несколько человек к операции, пишут РИА Новости.

Люди рассказывают, что самолет неожиданно попал в зону сильной турбулентности. Травмы получили в основном те пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности или находились в проходах между креслами. Одна из пассажирок этого рейса по имени Елена рассказала каналу "Россия 24", что инцидент произошел за час до посадки. В момент турбулентности она находилась в салоне комфорт-класса, где толчки ощущались не так сильно.

"Испуг и стресс. Чем ближе к хвосту, тем сильнее были удары. Когда мы просили посмотреть, что произошло с людьми в хвостовой части самолета, это было ужасное зрелище: кровь на потолке, на полках, люди со сломанными носами. Все это было видно невооруженным взглядом издалека", — рассказала она.

Елена также отметила, что пассажиры в момент турбулентности не смогли понять причины происходящего. За окном было довольно темно. При этом пострадавшая подчеркнула, что каждый последующий толчок сильнее предыдущего. Некоторые были такой силы, что пассажиры подпрыгивали до потолка.

"Удержаться было практически невозможно. Казалось просто, если эти толчки не остановятся, то мы просто упадем. К счастью, после пятого-шестого толчка все прекратилось. Это было очень страшное зрелище, такое, что люди просто плакали и теряли сознание от стресса", — отметила она.

По словам женщины, когда самолет сел, пострадавшие минимум полчаса ждали первой помощи.