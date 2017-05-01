Посольство России в Таиланде открыло горячую линию после инцидента с самолетом

Посольство России в Таиланде открыло горячую линию после того, как множество пассажиров пострадали из-за попадания авиарейса Москва – Бангкок в "воздушную яму". Об этом сообщил российский посол в Таиланде Кирилл Барский, передает ТАСС.

"Сотрудники посольства уже находятся в больнице, туда же направлен переводчик. Всю информацию о происшествии можно получить в режиме реального времени в консульском отделе или у дежурного дипломата, а также на нашем сайте", - сказал Барский.

Номер телефона дипломатической миссии в стране: +66-2-223-498-24.

Ранее источник в аэропорту Суваннапхум сообщил, что в результате инцидента пострадали 25 человек, 19 госпитализированы. Как сообщали в российском посольстве, среди пострадавших есть россияне.

По словам Барского, большинство пассажиров рейса не были пристегнуты, что и привело к травмам.