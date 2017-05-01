В Зеленограде застрелили молодого человека

В Зеленограде около жилого дома обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Москве.

"Вечером 30 апреля вблизи одного из жилых домов, расположенного в 20-м микрорайоне города Зеленограда, было обнаружено тело молодого человека 1997 года рождения с огнестрельным ранением", - сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведется установление причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде задержали мужчину, который устроил стрельбу в местном кафе и ранил посетителя.