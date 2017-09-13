Пьяный казак выстрелил в атамана в центре Москвы

Казак из Центрального казачьего войска в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического пистолета в своего руководителя в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 12 сентября в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении. Известно, что казак из Центрального казачьего войска в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического пистолета Иж70-9Т в своего сослуживца из войска. Стрелявшего задержали», — рассказал он.

Как сообщил собеседник агентства, инцидент произошел в здании казачьей организации на проспекте Мира, д. 49А приблизительно в 20:00. Подозреваемый — 32-летний подъесаул, возглавляющий хуторское казачье общество «Бутырский» Олег Пестов . По информации источника Агентства «Москва», он стрелял в 59-летнего заместителя войскового атамана по безопасности Войскового казачьего общества Центрального казачьего общества Андрея Шустрова.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются свидетели и очевидцы.