СМИ: Пассажирский самолёт разбился на Кубе, выживших нет

Пассажирский самолёт, ранее пропавший с радаров, разбился на Кубе, выживших нет.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING: The AFP have confirmed that a plane has crashed in Cuba and that there is no survivors #aerogaviota — BreakingNews Alerts (@BNAlertsHQ) 29 апреля 2017 г.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе.

По некоторым данным, на борту самолёта находились 39 человек.