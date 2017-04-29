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СМИ: Пассажирский самолёт разбился на Кубе, выживших нет

Пассажирский самолет разбился на Кубе
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Пассажирский самолёт, ранее пропавший с радаров, разбился на Кубе, выживших нет.
Об этом сообщает AFP.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе.
По некоторым данным, на борту самолёта находились 39 человек.
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