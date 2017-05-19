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На Кубе объявили траур в связи с авиакатастрофой
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На Кубе объявили траур в связи с авиакатастрофой 

РИА Новости 19 мая 2017
Фото: © AFP 2018 / Adalberto Roque
Госсовет Кубы объявил официальный траур в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной, сообщила газета Granma.
"В связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня в полдень, Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 06:00 19 мая до 12:00 ночи 20 мая", — говорится в сообщении.
Во время траура будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.
В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа.
Три женщины, выжившие после крушения, были госпитализированы со множественными переломами, гематомами и ожогами, одна из них впоследствии скончалась. Еще один выживший в авиакатастрофе скончался по дороге в больницу.
Черные ящики пока не обнаружены.
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