На Кубе объявили траур в связи с авиакатастрофой

Госсовет Кубы объявил официальный траур в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной, сообщила газета Granma.

"В связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня в полдень, Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 06:00 19 мая до 12:00 ночи 20 мая", — говорится в сообщении.

Во время траура будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.

В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа.

Три женщины, выжившие после крушения, были госпитализированы со множественными переломами, гематомами и ожогами, одна из них впоследствии скончалась. Еще один выживший в авиакатастрофе скончался по дороге в больницу.

Черные ящики пока не обнаружены.