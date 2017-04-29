После теракта в Петербурге на сотрудника метро завели уголовное дело

В отношении сотрудника петербургского метрополитена возбуждено уголовное дело за допуск предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова на станцию «Академическая». Следственный комитет считает, что 43-летний Константин Ипполитов проявил халатность.

Как сообщает «Фонтанка» , инспектор Ипполитов был главным в смене днем 3 апреля на станции метро «Академическая», через которую в подземку прошел Акбаржон Джалилов . Следствие считает, что Ипполитов не обеспечил организацию работы сотрудников службы контроля на метрополитене (СКМ), заменив на станции заболевшего инспектора двумя стажерами. Стажеры не имели права использовать лучевую досмотровую установку. В СК также считают, что Ипполитов не организовал работу инспекторов, не расставил персонал по станции, также лично не принял участие в досмотрах. Об этом говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»).

По информации издания, дежурившие на «Академической» в день теракта инспекторы СКМ Соболевский и Зубарев практически не контролировали работу металлодетекторов. Аппаратура работала с отключенным звуком, информация отображалась на дисплее сверху «рамки», но инспекторы находились у будки дежурного по вестибюлю и не видели показаний металлодетектора. Как показали видеозаписи камер наблюдения, Джалилов несколько раз заходил в метро, чтобы проверить наличие инспекторов на входе.

В прошлом году петербургский метрополитен сократил штат СКМ, вместо инспекторов собирались нанять аттестованных охранников. Однако в итоге в апреле 2017 года было решено расширить штат СКМ на 513 человек – таких же неаттестованных.

Теракт в метро в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По версии Следственного комитета РФ, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии.

В теракте пострадали 103 человека, 16 человек погибли, среди них и предполагаемый террорист.