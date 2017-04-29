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После теракта в Петербурге на сотрудника метро завели уголовное дело
В отношении сотрудника петербургского метрополитена возбуждено уголовное дело за допуск предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова на станцию «Академическая». Следственный комитет считает, что 43-летний Константин Ипполитов проявил халатность.
Как сообщает «Фонтанка», инспектор Ипполитов был главным в смене днем 3 апреля на станции метро «Академическая», через которую в подземку прошел Акбаржон Джалилов. Следствие считает, что Ипполитов не обеспечил организацию работы сотрудников службы контроля на метрополитене (СКМ), заменив на станции заболевшего инспектора двумя стажерами. Стажеры не имели права использовать лучевую досмотровую установку. В СК также считают, что Ипполитов не организовал работу инспекторов, не расставил персонал по станции, также лично не принял участие в досмотрах. Об этом говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»).
По информации издания, дежурившие на «Академической» в день теракта инспекторы СКМ Соболевский и Зубарев практически не контролировали работу металлодетекторов. Аппаратура работала с отключенным звуком, информация отображалась на дисплее сверху «рамки», но инспекторы находились у будки дежурного по вестибюлю и не видели показаний металлодетектора. Как показали видеозаписи камер наблюдения, Джалилов несколько раз заходил в метро, чтобы проверить наличие инспекторов на входе.
В прошлом году петербургский метрополитен сократил штат СКМ, вместо инспекторов собирались нанять аттестованных охранников. Однако в итоге в апреле 2017 года было решено расширить штат СКМ на 513 человек – таких же неаттестованных.
Теракт в метро в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
По версии Следственного комитета РФ, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии.
В теракте пострадали 103 человека, 16 человек погибли, среди них и предполагаемый террорист.
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