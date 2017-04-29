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Аэропорт "Тегель" в Берлине эвакуируют из-за подозрительного предмета
Работа аэропорта "Тегель" в центре Берлина приостановлена из-за подозрительного предмета, сообщила полиция в субботу.
По данным ведомства, что один из терминалов аэропорта закрыт после обнаружения подозрительного предмета, посетители эвакуированы.
"Авиасообщение приостановлено. Прибывающие рейсы будут переправлены", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
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