В Австрии осудили создателя «противоракового» препарата «Украин»

Высший суд Вены приговорил к трем годам тюрьмы химика Василия Новицкого, который создал «чудодейственной» противораковый препарат «Украин», пишет Kleine Zeitung. Его обвинили в распространении запрещенных препаратов и мошенничестве с торговыми знаками. Причем нынешний приговор смягчает тот, что был вынесен в мае 2016 года - тогда 79-летнего Новицкого осудили на три года тюрьмы, сейчас в приговоре допускается досрочное освобождение через год, передает РИА «Новости».

Приговор носит окончательный характер.

Свидетелем со стороны защиты Новицкого был 95-летний пенсионер, который лечился у химика от остеосаркомы. Новицкий утверждал, что именно «Украин» помог больному справиться с опухолью.

«В чем моя вина? Я спасал людям жизни», - заявлял он.

Причем дело было возбуждено еще в 2012 году - химик, по версии следствия, заработал 1,1 млн евро, продавая ампулы препарата «Украин» по цене 77 евро за суточную дозу.