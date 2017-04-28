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Активистке "Яблока" плеснули в лицо "химический раствор"
Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин сообщил в своем твиттере, что активистке движения Наталье Федоровой плеснули в лицо неизвестным химическим раствором.
Нападение на Федорову произошло в Черемушках. "Подонок брызнул ей в лицо химраствором. У неё пропало зрение", - написал Митрохин.
На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 28 апреля 2017 г.
Накануне на оппозиционера Алексея Навального напали возле офиса его «Фонда борьбы с коррупцией» в Москве, когда он направлялся в Центр международной торговли для выступления на Global Event Forum. Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой и сбежал. Прибывшие на место врачи осмотрели Навального и решили забрать его в больницу. Позднее у него диагностировали химический ожог глаза.
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