Нападение на Федорову произошло в Черемушках. "Подонок брызнул ей в лицо химраствором. У неё пропало зрение", - написал Митрохин.

На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 28 апреля 2017 г.