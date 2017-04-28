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Веллер прокомментировал скандал на «Эхе Москвы
Известный писатель Михаил Веллер, оскорбивший ведущую радиостанции «Эхо Москвы» во время эфира, прокомментировал ситуацию.
Он объяснил, что свою позицию по данному вопросу он изложит в письменном виде, поскольку «некоторые вещи требуют корректных формулировок».
«Я собираюсь написать несколько строчек в ответ, чтобы сформулировать своё понимание ситуации. Я надеюсь, что они скоро появятся и мне к ним будет нечего добавить и убавить», — заявил Веллер в интервью НСН.
Писатель надеется опубликовать свой ответ на сайте «Эха Москвы», где у него есть собственный блог.
«Характерно, что человек может совершить массу гениальных открытий, но если ударишь указкой по голове, то это вызовет гораздо больше внимания со стороны СМИ», — добавил Веллер.
Накануне во время эфира он вышел из себя и швырнув чашку в ведущую Ольгу Бычкову, покинул студию со словами: «Скотина тупая! Я больше тебя не знаю».
Главред радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что оскорблять его журналистов не позволит никому и объявил о прекращении сотрудничества с Веллером.
«Если будет извинение сегодня, значит, все назад, но до тех пор Михаил Иосифович Веллер не будет, собственно, свою программу вести, ни гостем не будет приглашен», — заявил Венедиктов во время прямого эфира накануне вечером.
Ранее Михаил Веллер отличился своим буйным характером на ток-шоу «Право голоса». В ходе дискуссии об отношении прибалтийских государств к русским жителям писатель запустил стаканом в ведущего передачи Романа Бабаяна.
До этого Веллер также оскорблял оппонентов во время телевизионных дебатов.
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