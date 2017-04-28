Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта

Лондонская полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе контртеррористической операции на северо-западе Лондона правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке и подстрекательстве к совершению теракта. Среди задержанных в том числе 16-летний подросток.

Кроме того, полицейские ранили еще одну из подозреваемых. В настоящий момент она находится в больнице под охраной.

Ранее в Лондоне возле парламента задержали мужчину с ножами. Как впоследствии сообщили СМИ, он подозревается в подготовке теракта.