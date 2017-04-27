ЧП в Черном море: в район аварии вышли корабли ЧФ

В 40 километрах от пролива Босфор исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Инцидент произошел днем 27 апреля. В военном ведомстве рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал, но «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

В Минобороны отметили, что сейчас экипаж «Лимана» пытается спасти судно. В район происшествия отправились корабли Черноморского флота. Также туда вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Кому принадлежит «Ашот-7», в военном ведомстве не уточнили.

«Лиман» вошел в состав Черноморского флот в 1974 году. Его водоизмещение составляет около 1,5 тысячи тонн, а максимальная скорость хода - 17 узлов. Из вооружения на судне есть только переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».