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ЧП в Черном море: в район аварии вышли корабли ЧФ
Исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман»
Фото: kchf.ru
В 40 километрах от пролива Босфор исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Инцидент произошел днем 27 апреля. В военном ведомстве рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал, но «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.
В Минобороны отметили, что сейчас экипаж «Лимана» пытается спасти судно. В район происшествия отправились корабли Черноморского флота. Также туда вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.
Кому принадлежит «Ашот-7», в военном ведомстве не уточнили.
«Лиман» вошел в состав Черноморского флот в 1974 году. Его водоизмещение составляет около 1,5 тысячи тонн, а максимальная скорость хода - 17 узлов. Из вооружения на судне есть только переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».
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