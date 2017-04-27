Главные события у вас в почте
Польский журналист получил по лицу в студии российского ТВ
Томаш Мацейчук
Фото: vk.com
Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко ударил по лицу польского журналиста Томаша Мацейчука в эфире программы «Место встречи» на НТВ. Видеозапись инцидента опубликована в YouTube-аккаунте телеканала.
Этот выпуск «Места встречи» был показан 26 апреля. В ходе программы обсуждались усилия разных стран по борьбе с нацистами во время Второй мировой войны.
В один из моментов польский журналист начал сравнивать Вермахт и Рабоче-крестьянскую Красную армию. Стычка произошла «после оскорбительной фразы поляка в адрес Осташко», отмечает НТВ. «Ваши деды — красные фашисты», - заявил Мацейчук, после чего главред PolitRussia подбежал к нему и начал драку.
В потасовке также пыталась принять участие украинская журналистка Елена Бойко. В итоге Мацейчука и Осташко разняла охрана.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
ТК «Звезда»
-
РЕН ТВ