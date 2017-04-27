Польский журналист получил по лицу в студии российского ТВ

Этот выпуск «Места встречи» был показан 26 апреля. В ходе программы обсуждались усилия разных стран по борьбе с нацистами во время Второй мировой войны.

В один из моментов польский журналист начал сравнивать Вермахт и Рабоче-крестьянскую Красную армию. Стычка произошла «после оскорбительной фразы поляка в адрес Осташко», отмечает НТВ. «Ваши деды — красные фашисты», - заявил Мацейчук, после чего главред PolitRussia подбежал к нему и начал драку.