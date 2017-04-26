В Калининграде задержали 12 членов террористической группировки

В Калининграде спецназ ФСБ задержал двенадцать боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов", сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны вербовке в террористическую организацию.

Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистана за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, задержанный вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров международной террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов".

Задержанный дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, идет проверка их причастности к боевикам, действующим на территории Сирии.

В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за терроризм.