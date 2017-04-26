СМИ: разбившийся в Сочи Ту-154 был перегружен на 12 тонн

Ту-154, при крушении которого 25 декабря прошлого года возле Сочи погибли артисты Ансамбля имени Александрова и правозащитник Доктор Лиза, был перегружен. К такому выводу, как сообщает "Газета.ру", пришли специалисты, участвовавшие в расследовании катастрофы.

Как говорится в материале, вместо нормативных 98 тонн, вес самолета составлял 110 тонн. При этом экипаж о перегрузе не знал и взлетал, исходя из нормативного веса.

Когда Ту-154 вылетал из подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес вместе с заправленным топливом составлял 99,6 т. Это также превышало нормативы, но всего на 1,6 т, что специалисты назвали несущественным.

Проблема в том, что в Чкаловском самолет заправили 24 тоннами топлива, а в Адлере самолет дозаправили под завязку, то есть в баках было уже 35,6 т топлива. В результате взлетный вес лайнера вместо нормативных 98 т составил около 110 т.

В материале сообщается, что никакой дополнительный груз при этом на борт не забирался.

Исследовав параметры отрыва самолета при взлете в Адлере, специалисты пришли к выводу, что борт поднялся в воздух с трудом. Если обычная скороподъемность составляет 12-15 м/с, то тут было только 10 м/с.

Также необдуманно повел себя пилот задрав нос самолета через 2 секунды после взлета, говорят специалисты, с перегруженным самолетом так делать нельзя. Также закрылки были убраны на скорости 345 км/ч, а при перегрузе их необходимо было убирать на более высокой скорости.

Далее сообщается о еще нескольких неправильных действиях экипажа, после чего прозвучал сигнал опасного сближения с землей.

Самолет с креном в 50 градусов и на скорости 540 км/ч левым крылом коснулся воды. Эксперты заявили, что при таких условиях это было равноценно столкновению со скалой. Поэтому самолет разрушился, а его обломки разбросало на большой площади.

Специалисты предполагают, что если бы командир экипажа знал о перегрузе, то либо отказался бы от полета, либо действовал с учетом этого обстоятельства.

Напомним, что при крушении самолета погибли 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.