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Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала работу ряда иностранных организаций нежелательной на территории страны. Об этом сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре России 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания)», — цитирует Куренного РИА Новости.
Он отметил, что эти НКО осуществляют на территории страны «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».
«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — заключил Куренной.
Минюст в ближайшее время должен включить эти организации в специальный перечень.
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