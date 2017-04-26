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Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией

«Открытая Россия» признана нежелательной организацией
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Генпрокуратура России признала работу ряда иностранных организаций нежелательной на территории страны. Об этом сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре России 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания)», — цитирует Куренного РИА Новости.
Он отметил, что эти НКО осуществляют на территории страны «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».
«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — заключил Куренной.
Минюст в ближайшее время должен включить эти организации в специальный перечень.
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Александр Куренной
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