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Человек погиб при пожаре на западе Москвы 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Человек погиб при пожаре на западе Москвы
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один человек стал жертвой пожара в квартире многоэтажного дома в Москве. Инцидент произошёл на западе столицы на улице Волынская.
Как сообщили в столичном главке МЧС, информация о пожаре поступила 31 мая в 10:23. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь составила 10 квадратных метров. В 10:37 пламя удалось потушить, однако без жертв не обошлось. В результате погиб один человек, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, при пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли 60-летняя женщина и её 10-летний внук. Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. По предварительной информации, пожар в четырёхэтажном доме произошёл в ночь с 29 на 30 мая в деревне Захонье.
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