В киевском детском саду произошел взрыв

В Киеве на территории детского сада взорвался неизвестный предмет. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель киевской Нацполиции Оксана Блыщик.

По ее словам, около 09:00 по местному времени в Деснянское управление полиции позвонил охранник детского сада, расположенного на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил, что на территории учреждения прогремел взрыв.

Правоохранители выяснили, что в 08:50 женщина вела в детский сад шестилетнего сына. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв.

В результате взрыва никто не пострадал, остались только повреждения на асфальте. На месте происшествия работают правоохранители.

Похожий инцидент произошел 6 апреля возле школы в Ростове-на-Дону. Тогда в результате взрыва пострадал дворник, ему оторвало руку. Мужчина нашел на дороге пакет, в котором лежало самодельное взрывное устройство, замаскированное под электрический фонарик. Когда дворник попытался включить фонарик, оно сработало. Предполагаемым преступником оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Сообщалось, что бомбу он заложил из-за ревности.