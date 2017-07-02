Главные события у вас в почте
В СК назвали три возможные причины ДТП с автобусом в Татарстане
Фото: МЧС России по Республике Татарстан
Помощник руководителя СК по Татарстану Эльвира Газизова назвали три возможные причины аварии с участием пассажирского автобуса и бензовоза.
Как сообщает РИА Новости, водитель автобуса мог уснуть за рулём, был ослеплён фарами или не справился с управлением.
«Следствие рассматривает все версии произошедшего. Возможно, водитель был ослеплён фарами, уснул за рулём или мог не справиться с управлением при обгоне», — заявила Газизова.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане увеличилось до 14.
Авария произошла в ночь на 2 июля. Автобус столкнулся с бензовозом во время следования по маршруту Самара — Ижевск.
Оставить комментарий