Грузовик столкнулся с электричкой на Ставрополье

"КамАЗ" -бетономешалка и электропоезд столкнулись в субботу, 29 апреля, в Ставропольском крае, передает телеканал "360".

Инцидент произошел днем на нерегулируемом железнодорожном переезде на окраине Невинномысска. Электричка от удара сошла с рельсов, а грузовик опрокинулся.

С рельсов сошел только один вагон, а движение на переезде временно закрыли. По разным данным, пострадавших насчитывается от четырех до семи человек.