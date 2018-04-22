Потолок в московской школе обрушился на детей

В школе на юге Москвы потолок обрушился на учеников

Учащиеся 5-го класса гимназии 1526 на Дорожной улице получили лёгкие травмы и ссадины. Как рассказали радиостанции «Говорит Москва» родители одного из школьников, подвесной потолок упал в классе во время перемены. «Серьёзных травм у детей не было — ссадины, царапины, порезы. Конечно, это неприятно. Может быть, это даже психологический момент, потому что когда обрушился потолок, включилась сигнализация и дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили. Это пятый класс, детям 11-12 лет. Кто-то из родителей ходил к врачу, на всякий случай проверяли. Ни у кого сотрясений мозга нет, но люди перестраховывались». Комментария в столичном департаменте образования радиостанции получить пока не удалось.