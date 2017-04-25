Стритрейсерша Мара не пришла в суд из-за операции

Стритрейсерша Мара Багдасарян не явилась на рассмотрение апелляции по собственному делу. Как сообщил ее адвокат, Мара недавно перенесла операцию.

В Савеловском суде столицы во вторник, 25 апреля, проводится проверка законности приговора скандально известной стритрейсерше за поддельный больничный лист.

Как заявил защитник Багдасарян, неделей ранее Мара перенесла операцию. Согласно выписке медиков, девушка проводит сейчас курс реабилитации.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "мажоров на Gelandewagen". После этой скандальной истории она неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения.

Напомним, что за многочисленные просроченные штрафы суд отправил девушку на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.