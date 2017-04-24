В Сочи после шторма провалилась Олимпийская набережная

В Сочи из-за сильного шторма в воскресенье, 23 апреля, в Имеретинской низменности провалилась Олимпийская набережная. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube-канале «Макс Портал».

Волны подмыли основания пешеходной зоны, и там образовался проем, в который и рухнули бетонные плиты.

Ранее сообщалось , что в результате шторма в городе упали 14 деревьев, три из которых рухнули на автомобили. Кроме того, у одного жилого 12-этажного дома сорвало крышу. Также шторм повредил систему электроснабжения в селе Веселое в Адлерском районе.

К работам по ликвидации последствий происшествия привлекли около 50 человек и 18 единиц техники.