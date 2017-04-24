Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ перевезли на территорию Украины

Тело погибшего при взрыве наблюдателя ОБСЕ передано на территорию, которую контролирует Украина, заявил телеканалу "112 Украина" представитель украинской стороны СЦКК Дмитрий Струтинский.

Для эвакуации тела был согласован режим тишины по направлению Первомайск-Молодежное-Попасное.

Струтинский сообщил, что расследованием гибели наблюдателя будет заниматься ОБСЕ. Неизвестно, получат ли украинские правоохранители доступ к следственным действиям.

23 апреля в районе села Пришиб на территории ЛНР подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. Один наблюдатель погиб, двое были ранены.

Представители ЛНР заявили, что подрыв автомобиля произошел по вине украинских диверсионно-разведывательных групп.