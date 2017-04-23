В Белфасте около школы полицейские нашли бомбу

Британская полиция обнаружила взрывное устройство у ворот начальной школы на севере Белфаста, сообщает издание Inde endent.

"Это было устройство, поражающей силы которого достаточно для убийства, устройство должно было нанести вред сотрудникам правоохранительных органов ", — заявил представитель полиции Марк Линдси.

Жители 20 близлежащих домов были эвакуированы на несколько часов, пока проводилась полицейская операция. Саперы вывезли устройство для проведения экспертизы.