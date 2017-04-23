Главные события у вас в почте
В Белфасте около школы полицейские нашли бомбу
Фото: Flickr / Alex Drennan
Британская полиция обнаружила взрывное устройство у ворот начальной школы на севере Белфаста, сообщает издание Inde endent.
"Это было устройство, поражающей силы которого достаточно для убийства, устройство должно было нанести вред сотрудникам правоохранительных органов", — заявил представитель полиции Марк Линдси.
Жители 20 близлежащих домов были эвакуированы на несколько часов, пока проводилась полицейская операция. Саперы вывезли устройство для проведения экспертизы.
Оставить комментарий