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РИА Новости

В Белфасте около школы полицейские нашли бомбу

В Белфасте около школы полицейские нашли бомбу
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Британская полиция обнаружила взрывное устройство у ворот начальной школы на севере Белфаста, сообщает издание Inde endent.
"Это было устройство, поражающей силы которого достаточно для убийства, устройство должно было нанести вред сотрудникам правоохранительных органов", — заявил представитель полиции Марк Линдси.
Жители 20 близлежащих домов были эвакуированы на несколько часов, пока проводилась полицейская операция. Саперы вывезли устройство для проведения экспертизы.
Великобритания Происшествия
МВД
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