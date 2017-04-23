МИД России прокомментировал подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе

«Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского «Комплекса мер», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что глубоко возмущены циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя мира.

«Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности», - отметили российские дипломаты.

В МИД подчеркнули, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимы прямые переговоры между противоборствующими сторонами — Киевом и ДНР с ЛНР.

Напомним, сегодня утром недалеко от города Славяносербска, в двух километрах от линии соприкосновения подорвался на фугасе автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инспекторы возвращались с патрулирования. Погиб сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ, гражданин США. Находившиеся в автомобиле международные наблюдатели ОБСЕ получили ранения.

Дипломаты РФ выразили глубокое соболезнование семье погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.