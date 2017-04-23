СМИ назвали имя убийцы российского военнослужащего в Гюмри

Личность задержанного по подозрению в убийстве российского военнослужащего 102-й военной базы в Гюмри стало известно СМИ. Так, по информации Life, подозреваемый - гражданин Армении Арман Д.

Издание NEWS.am частично подтверждает эту информацию. Сайт указывает, что подозреваемый - 20-летний Дж. А.

С задержанным проводятся следственные действия, его ожидает психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 104 УК Армении "Убийство".