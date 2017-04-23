Автомобиль ОБСЕ подорвался под Луганском

Сотрудники ОБСЕ подорвались на мине в Донбассе. Один погиб, второй ранен. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на народную милицию ЛНР.

По данным оборонного ведомства, автомобиль ОБСЕ взорвался в районе села Пришиб Славяносербского района. Один сотрудник специальной мониторинговой миссии(СММ) ОБСЕ погиб. Еще один получил ранение.

«Сегодня, 23 апреля 2017 года, при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение», - сообщили в народной милиции ЛНР.

В 2014 году постоянный совет ОБСЕ решил разместить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине. Впоследствии деятельность миссии была оговорена в Минских соглашениях. Миссии передали полномочия мониторинга активности сторон и расположения вооружений.