В Санкт-Петербурге произошёл пожар в административном здании

В Санкт-Петербурге загорелось административное здание в Петродворцовом районе на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, ул. Морская, д. 86. В разноуровневом 2-х, 3-х этажном административном здании, на третьем этаже горит обстановка на площади 100 кв.метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за угрозы распространения пожара ранг пожара повышен до №1 БИС. В ликвидации пожара участвуют 8 единиц техники от МЧС и 32 человека личного состава.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.