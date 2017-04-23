Задержан водитель, не пропустивший детскую скорую в Москве

В Москве задержали водителя иномарки, не пропустившего карету детской Скорой помощи. Об этом сообщает сайт столичного управления Следственного комитета России. Фамилия мужчины пока не называется, известно, что ему 34 года. Следователи подозревают его в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

«По данным следствия, 20 апреля 2017 года водитель иномарки, двигаясь по улице Солнечной в городе Москве, не пропустил машину «скорой помощи» с включенными звуковыми и световыми специальными сигналами. Водитель внедорожника замедлил движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из машины и начал выяснять отношения с водителем детской скорой помощи», - сообщает ведомство.

Следователи уже обыскали квартиру и машину подозреваемого. Изъят видеорегистратор из автомобиля Скорой помощи.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.