В Краматорске 7-летний мальчик нашёл у школы коробку с 14 гранатами

В Краматорске семилетний мальчик обнаружил у школы коробку с 14 гранатами, сообщается на сайте национальной полиции Донецкой области Украины.

"Сегодня вечером мальчик нашел на прилегающей территории школы коробку с гранатами. На месте работают взрывотехники, правоохранители осуществляют охрану опасной находки и документируют этот факт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 19.15 (совпадает с мск) в правоохранительные органы поступило сообщение от 34-летней женщины, она сообщила, что ее сын нашел около школы предметы, похожие на гранаты.

Отмечается, что на место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находятся семь гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1.