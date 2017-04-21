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Селезнев прокомментировал свой 27-летний приговор
Фото: U.S. Justice Department
Россиянин Роман Селезнев назвал свой приговор в 27 лет равносильным смертному. Американский суд признал его виновным в кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным», — заявил Селезнев.
Вердикт вынес судья Ричард Джонс в Федеральном суде Сиэтла (штат Вашингтон, США). По версии обвинения, 32-летний хакер нанес урон государству на 170 миллионов долларов. Присяжные признали доказанным участие Селезнева в 38 преступных эпизодах в августе 2016 года. На компьютере Селезнева были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров банковских карт. Всего же, по версии следствия, россиянин украл порядка 3 миллионов номеров. Селезнева задержали в 2014 году сотрудники Секретной службы США. Арест проходил на Мальдивских островах. Задержание россиянина вызвало бурную реакцию общественности. Отец приговоренного, парламентарий Валерий Селезнев, назвал задержание сына «похищением». В связи с делом Селезнева Москва внесла в санкционный список четверых сотрудников министерства юстиции США.
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