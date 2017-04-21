Селезнев прокомментировал свой 27-летний приговор

Россиянин Роман Селезнев назвал свой приговор в 27 лет равносильным смертному. Американский суд признал его виновным в кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости

«Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным», — заявил Селезнев.